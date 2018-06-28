Ученые: Юлий Цезарь имел большую голову с уродливой выпуклостью

Основой для работы стали бюсты мужчины, находящиеся в музеях Лейдена и Турина, что также касается монет, где есть его изображение. Эксперты опубликовали фото в сетях, хотя отметили, что понятие красоты в античном мире отличалось от вкусов современных людей.Некоторые ученые шутливо назвали известную личность пришельцем, имевшим успех, несмотря на странный внешний вид. Они считают, что во время родов голова ребенка была подвержена деформации, но это не мешало ему в будущем насладиться властью и любовью прекрасных женщин.