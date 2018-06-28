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Астрономы определили содержание мега объемов нефти и газа в Галактике

Международной группой астрономов успешно проведены вычисления, связанные с определением числа обычных углеводородов в пределах доступной для изучения Галактики. Специалисты рассказали, что равняется масса пяти миллионам Солнц.

Проводили масштабное исследование ученые Турции и Австралии, в результате установлен количественный показатель нефти и газа в Галактике. Работа была основана на измерении массы всех известных алифатических углеводородов, доступных в пределах межзвездной среды. Для проведения вычислений, учеными был создан специальный имитатор так называемого «дальнего космоса». Это лабораторное устройство, возможности которого позволяют моделировать условия, сходные по признакам с межзвездной средой. Специалистами запускался в имитатор состав из смеси из изопрена, метана, ацетилена и других простейших углеводородов, затем велось наблюдение, как происходило изменение молекул, а так же количество появления новых.
Астрономы определили содержание мега объемов нефти и газа в Галактике


После подсчета количества новообразований, учеными проведено измерение их спектра, с последующим сопоставлением данных с известными описаниями стандартных газовых облаков Млечного Пути. Таким образом, астрономами было определено, что «богатство» Галактики Млечный представляется огромным количеством нефти и газа, причем она имеет ориентировочно 10 в 40 степени грамм состава углеводородных материалов, что приравнено к пяти миллионам Солнц.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:30
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