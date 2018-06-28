Меган Маркл стала любимицей Елизаветы II

Меган Маркл удалось совершить невозможное - стать любимицей Елизаветы II. Королева - строгая поборница морали и традиций, однако, и она не смогла устоять перед очарованием актрисы. Ранее СМИ публиковали снимки, доказывающие недовольство королевы избранницей внука, но на самом деле их связывают тёплые, дружеские отношения.По словам источника из королевского дворца, Елизавета II не только приняла избранницу внука, но и полюбила её всем сердцем. Королева была тронута тем, с каким старанием Меган Маркл следует королевским традициям. Кроме того, герцогиня Сассекская уделяет много времени для самообразования. Доказательством тёплых отношений между женщинами стали снимки, которые были сделаны во время их совместной поездки в Чешир. На них Маркл и Елизавета II весело проводят время вместе и даже хихикают, как подружки.