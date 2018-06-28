Рыжий из "Иванушек" заявил об ответственности за смерть участников группы

Речь идет о моральной ответственности, которая, по мнению Григорьева, вызывает муки совести у всех членов коллектива «Иванушек». Коллеги исполнителей расстались с жизнью после ухода из группы: Игорь Сорин в результате падения с шестого этажа через год, а Олег Яковлев в больнице в результате двухсторонней пневмонии – через четыре года. После смерти Яковлева рыжий «Иванушка» пережил смерть своей сестры, которая работала в группе художником по костюмам. Певец тяжело справлялся с печальными событиями: полгода он был не разлучен с алкоголем.«Мы в ответе за тех, кого приручили» - такой известной фразой можно выразить основную мысль Апполонова о потерях «Иванушек».