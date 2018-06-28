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Рыжий из "Иванушек" заявил об ответственности за смерть участников группы

Солист группы «Иванушки», известный также в мире поп-музыки как Рыжий – Андрей Григорьев-Апполонов – заявил, что ощущает чувство ответственности за смерть участников коллектива Игоря Сорина и Олега Яковлева.

Рыжий из "Иванушек" заявил об ответственности за смерть участников группы


Речь идет о моральной ответственности, которая, по мнению Григорьева, вызывает муки совести у всех членов коллектива «Иванушек». Коллеги исполнителей расстались с жизнью после ухода из группы: Игорь Сорин в результате падения с шестого этажа через год, а Олег Яковлев в больнице в результате двухсторонней пневмонии – через четыре года. После смерти Яковлева рыжий «Иванушка» пережил смерть своей сестры, которая работала в группе художником по костюмам. Певец тяжело справлялся с печальными событиями: полгода он был не разлучен с алкоголем.

«Мы в ответе за тех, кого приручили» - такой известной фразой можно выразить основную мысль Апполонова о потерях «Иванушек».
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 15:12
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