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Курбан Омаров привел детей на самый «тухлый» матч Чемпионата мира по футболу

На днях в Москве прошел еще один матч Чемпионата мира по футболу 2018 года. На поле стадиона «Лужники» встретились сборные Франции и Дании.

Именно на него популярная телеведущая Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров решили привести своих детей – Марусю и Омара. Они хотели показать детям атмосферу праздника, а также радость болельщиков после каждого забитого гола.

Курбан Омаров привел детей на самый «тухлый» матч Чемпионата мира по футболу

Однако, матч, который обещал быть очень жарким и интересным, на деле оказался очень скучным, поскольку никто из команд так и не открыл счет. Поэтому ребятам так и не удалось увидеть забитые мячи и радость фанатов.

В итоге хейтеры нашли повод для насмешек, отметив в комментариях, что Курбан Омаров «умудрился привести отпрысков на самую «тухлую» игру Мундиаля».

«Матч, на который легче всего было достать билеты. Плюс нищебродские места и унылейший футбол! Молодцы», «Не повезло вам, скучный матч до ужаса», «Худший матч», - писали они в комментариях.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:36
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