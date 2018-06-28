Курбан Омаров привел детей на самый «тухлый» матч Чемпионата мира по футболу

«Матч, на который легче всего было достать билеты. Плюс нищебродские места и унылейший футбол! Молодцы», «Не повезло вам, скучный матч до ужаса», «Худший матч», - писали они в комментариях.

Именно на него популярная телеведущая Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров решили привести своих детей – Марусю и Омара. Они хотели показать детям атмосферу праздника, а также радость болельщиков после каждого забитого гола.Однако, матч, который обещал быть очень жарким и интересным, на деле оказался очень скучным, поскольку никто из команд так и не открыл счет. Поэтому ребятам так и не удалось увидеть забитые мячи и радость фанатов.В итоге хейтеры нашли повод для насмешек, отметив в комментариях, что Курбан Омаров «умудрился привести отпрысков на самую «тухлую» игру Мундиаля».