Алла Пугачева удивила поклонников скромным нарядом для выхода в свет

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 28 Июн 2018 в 2:10 PDT

Примадонна решила пойти на день рождения в джинсах и свободной кофте, подчеркивающей ее плечи. Подписчики не поняли, почему звезда решила так выглядеть на фоне нарядной Кристины Орбакайте и детей. Они считали, что для такого случая можно было надеть роскошное платье, вот только Алла Пугачева сразу решила прокомментировать ситуацию.Она отметила, что пошла в вещах, которые были рядом и налезли, но сейчас смотрится эффектно на фоне дочери Елизаветы. Ролик снимал Михаил Земцов, а пользователи сетей сразу стали писать лестные сообщения в адрес семьи звезд. Они пожелали им счастья и позитивного настроения, восторгаясь очаровательными малышами в красивых нарядах. Многие люди отметили, что исполнительница выглядит намного моложе своего возраста и имеет отличную фигуру.