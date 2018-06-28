Samsung и Apple прекращают историю семилетнего патентного спора
Как известно из сообщений, договоры состоялись без судебных разбирательств. Обе компании отказываются от комментариев, каких-либо подробностей по данному соглашению нет. Не смотря на это, все-таки сделан большой шаг, что позволяет поклонникам брендов в сети говорить об окончании войны. Как известно, Apple пыталась любым способом получить от Samsung сумму, в виде существенной денежной компенсации. Как считают в компании, Samsung использовала в смартфонах линейки Galaxy целый ряд решений. Поделились информацией по поводу, представители телеканала CNN, ссылаясь на источник внутри компаний.
Компанией данный ущерб был оценен в размере примерно миллиард долларов в 2012 году, но уже на следующий год планка была снижена до 290 миллионов долларов. А в 2015 году, размер суммы снова вырос, и составил уже 548 миллионов. Сейчас расчеты Apple подошли к миллиарду долларов. Однако Samsung продолжает настаивать на меньшей сумме, причем по ее мнению это только 28 миллионов. Сам патентный спор компании ведут с 2011 года.
В то время, американской корпорацией были обвинены корейцы в копировании iPhone. В свою очередь, Samsung не осталась в стороне, послав в несколько стран ряд встречных исков. Многие из них относились к «базовым патентам», распространяемым среди желающих держателей на равных условиях относительно других лицензиатов.
Компанией данный ущерб был оценен в размере примерно миллиард долларов в 2012 году, но уже на следующий год планка была снижена до 290 миллионов долларов. А в 2015 году, размер суммы снова вырос, и составил уже 548 миллионов. Сейчас расчеты Apple подошли к миллиарду долларов. Однако Samsung продолжает настаивать на меньшей сумме, причем по ее мнению это только 28 миллионов. Сам патентный спор компании ведут с 2011 года.
В то время, американской корпорацией были обвинены корейцы в копировании iPhone. В свою очередь, Samsung не осталась в стороне, послав в несколько стран ряд встречных исков. Многие из них относились к «базовым патентам», распространяемым среди желающих держателей на равных условиях относительно других лицензиатов.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:10