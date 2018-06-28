Учёные: Люди регулярно посещают всего 25 мест

Учёные пронаблюдали за перемещением тысячи студентов. В исследовании было изучены метки геолокации, показавшие самые популярные места для посещений. Оказалось, что участники регулярно посещают одни и те же места, всего таких локаций насчитали 25. Примечательно, что как только одно место выбывало из списка, ему на смену приходило другое.Чтобы исключить ошибку, учёные расширили круг добровольцев. В ходе исследования был изучен обычный распорядок дня 40 тысяч людей. Оказалось, что участники также любят посещать бары, кинотеатры, рестораны, однако, количество таких мест посещения также не превышает 25. Работа доказала верность понятия числа Данбара - число социальных связей, поддерживаемых человеком.