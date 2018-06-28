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Анджелина Джоли познакомила своего возлюбленного Тома Хиддлстона с детьми

СМИ часто приписывали актрисе романы с другими избранниками после развода с Брэдом Питтом, но потом узнали, что она встречается с молодым британским коллегой. Анджелина Джоли познакомила своего возлюбленного Тома Хиддлстона с детьми, но пока не спешит давать официальные комментарии.

Сейчас звезда встречается с мужчиной, пока снимается в продолжении “Малефисенты”, но предпочитает сохранять свои отношения в секрете. Близкое окружение заметило, что Анджелина Джоли стала выглядеть намного счастливее, чем раньше. Артистка хочет дождаться завершения бракоразводного процесса, после чего будет отвечать на вопросы прессы.

Анджелина Джоли познакомила своего возлюбленного Тома Хиддлстона с детьми


Она даже своим коллегам не показывает возлюбленного, и только наследники могли увидеть нового спутника жизни звездной матери. Судебные тяжбы отнимают у нее много времени и сил, однако знаменитость уделяет детям внимание и окружает их заботой.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:14
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