Анджелина Джоли познакомила своего возлюбленного Тома Хиддлстона с детьми

Сейчас звезда встречается с мужчиной, пока снимается в продолжении “Малефисенты”, но предпочитает сохранять свои отношения в секрете. Близкое окружение заметило, что Анджелина Джоли стала выглядеть намного счастливее, чем раньше. Артистка хочет дождаться завершения бракоразводного процесса, после чего будет отвечать на вопросы прессы.Она даже своим коллегам не показывает возлюбленного, и только наследники могли увидеть нового спутника жизни звездной матери. Судебные тяжбы отнимают у нее много времени и сил, однако знаменитость уделяет детям внимание и окружает их заботой.