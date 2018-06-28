Учёные обнаружили в Челябинской области шахты древних металлургов

Открытие было сделано в Челябинской области в Чесменском районе. На протяжении двух недель над разработкой медного рудника "Новотемирский" работали студенты и учёные ЮУрГГПУ. Примечательно, что впервые об обнаружении шахт стало известно в 2017 году. В этот раз научные сотрудники смогли определить точную дату эксплуатации месторождения, а также провести реконструкцию деятельности металлургов в древности.Учёные назвали найденные древние шахты уникальным историческим памятником металлургии. Было установлено, что четыре тысячи лет назад в этом регионе происходила разработка медных минералов. Также во время изучения шахт были найдены керамические сосуды, относящиеся к раннему железному веку, кости животных и следы от костров.