В Астрахани студент изобрел подводного робота-разведчика

Впервые идея создать робота-разведчика Николаю пришла в период работы с американскими студентами, обучавшимися по программе Вустерского политехнического института. Уже в 2015 году была разработана теоретическая часть и созданы чертежи первого прототипа, которые Николай представил на защите в Москве.Следующие три года ушли на создание опытного образца. Все сборочные работы Николай осуществлял самостоятельно. Уже тогда его разработкой заинтересовалась астраханская компания по производству глубоководных роботов. Она же предоставила изобретателю базу для тестирования аппарата.Николай отметил, что его подводный робот-разведчик является универсальным и дешевым устройством. Он может работать в условиях нулевой видимости, для регулировки его движений была создана специальная искусственная нейронная сеть.Теперь изобретатель готовится к показу робота-разведчика на Каспии, где 15 июля пройдут первые полевые испытания подводного устройства.