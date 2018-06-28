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Названы претенденты на «Оскар-2019»

Американские кинокритики назвали потенциальных номинантов, претендующих на премию «Оскар» в 2019 году. В перечень вошли кинофильмы, которые вышли на экраны с 1 января по 30 июня нынешнего года.

Названы претенденты на «Оскар-2019»


На престижную премию в номинации «Лучший фильм» вполне могут претендовать такие картины, как «Первая реформаторская церковь», «Тебя никогда здесь не было», «Реинкарнация», «Черная Пантера» и «Наездник».

В номинации «Лучший режиссёр» награду могут получить Хлоя Чжао, Ари Астер, Райан Куглер, Линн Рэмси и Пол Шредер. Номинантами на награду «Лучший актёр» могут стать Итан Хоук, Брэйди Жандро, Хоакин Феникс, Джейсон Кларк и Бен Фостер. Претендентками на премию в номинации «Лучшая актриса» являются Оливия Кук, Тони Коллетт, Вера Фармига, Эмили Блант и Лесли Манн.

На награду в категории «Лучший актёр второго плана» могут претендовать Майкл Б. Джордан, Бенисио Дель Торо Джош Бролин и Хью Грант. В номинации «Лучшая актриса второго плана» может на премию может претендовать Кэтрин Ньютон, Летишиа Райт, Гидеон Адлон, Аманда Сейфрид и Томасин МакКензи.
 
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Культура
Добавил: Алина Сегодня, 13:54
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