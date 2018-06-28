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На рынок выходит новая версия Skoda Kamiq

Представители пресс-центра чешского бренда Skoda, который входит в структуру автоконцерна Volkswagen, объявили про появление в продаже нового своего кроссовера Skoda Kamiq. Новинка в модельной линейке автомобильной марки расположится под кроссовером версии Skoda Karoq.

На рынок выходит новая версия Skoda Kamiq


Новый кроссовер Skoda Kamiq премировали весной текущего года. Модель создали специально для КНР. Производство новой Skoda Kamiq наладили в рамках автозавода СП Volkswagen, а также SAIC. Кроссовер имеет в основе архитектуру PQ25, имеющую полузависимую подвеску. Кроссовер имеет следующие размеры 4390X1781X1593 мм. Длина колесной базы составляет 2 610 мм. Skoda Kamiq под капотом имеет атмосферный 1,5-литровый двигатель на 110 л.с. Мотор в действие приводится пятискоростной МКПП либо 6-диапазонным автоматом с передним приводом.

Перечень оборудования новинки включает круиз-контроль, бесключевой доступ, парктроник, электролюк, кондиционер, камеру заднего обзора, мультимедийный центр с тачскрином, два эйрбэга, ABS, EBD, дневные светодиодные ходовые огни. Новый Skoda Kamiq расценивается от 1,053 млн руб.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 13:54
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