На рынок выходит новая версия Skoda Kamiq

Новый кроссовер Skoda Kamiq премировали весной текущего года. Модель создали специально для КНР. Производство новой Skoda Kamiq наладили в рамках автозавода СП Volkswagen, а также SAIC. Кроссовер имеет в основе архитектуру PQ25, имеющую полузависимую подвеску. Кроссовер имеет следующие размеры 4390X1781X1593 мм. Длина колесной базы составляет 2 610 мм. Skoda Kamiq под капотом имеет атмосферный 1,5-литровый двигатель на 110 л.с. Мотор в действие приводится пятискоростной МКПП либо 6-диапазонным автоматом с передним приводом.Перечень оборудования новинки включает круиз-контроль, бесключевой доступ, парктроник, электролюк, кондиционер, камеру заднего обзора, мультимедийный центр с тачскрином, два эйрбэга, ABS, EBD, дневные светодиодные ходовые огни. Новый Skoda Kamiq расценивается от 1,053 млн руб.