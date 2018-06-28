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Ксения Бородина и Ольга Бузова снова проводят розыгрыши, в которых никто не выиграет

Две самые популярные российские ведущие и блогерши Ольга Бузова и Ксения Бородина снова объявили на своих страницах в социальной сети Instagram розыгрыш призов, победителей в которых никто и никогда не видел.

Стоит отметить, что особенно в этом деле преуспела Ксения, которая практически каждую неделю «раздает» подписчикам подарки, призывая их подписываться на конкурсные аккаунты и огромное количество спонсорских аккаунтов.

Ксения Бородина и Ольга Бузова снова проводят розыгрыши, в которых никто не выиграет

Причем если раньше она рекламировала подобные «гивы» сама, то сейчас приобщила и своего супруга Курбана Омарова, дабы зарабатывать на 50 тысяч рублей больше.

Не отстает от своей коллеги и Ольга Бузова, которая «разыгрывает» путевки на отдых, то на Сейшельские острова, то на Мальдивы. Рекламирует теледива и автомобили, привлекая на съемки различных известных личностей.

И как бы не жаловались пользователи Сети на то, что все эти конкурсы – сущий обман, придуманный для привлечения публики на страницы спонсоров и в последствии обогащения, создатели «гивов» все равно обращаются к ведущим за рекламой, поскольку у тех самая большая аудитория подписчиков – 13 миллионов у Бузовой и 11 миллионов у Бородиной.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:47
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