В Шанхае мужчина зарезал двух школьников

В результате кровавого нападения еще пострадал один ребенок и женщина. В настоящее время они находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Убийца совершил преступление хладнокровно и вполне обдумано: орудие-нож он приобрел в соседнем супермаркете.Психическую вменяемость преступника определит специальная экспертиза.