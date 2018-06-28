В Шанхае мужчина зарезал двух школьников
У ворот Международной начальной школы иностранных языков в Шанхае произошел страшный инцидент: мужчина напал с ножом и зарезал двух школьников.
В результате кровавого нападения еще пострадал один ребенок и женщина. В настоящее время они находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Убийца совершил преступление хладнокровно и вполне обдумано: орудие-нож он приобрел в соседнем супермаркете.
Психическую вменяемость преступника определит специальная экспертиза.
В результате кровавого нападения еще пострадал один ребенок и женщина. В настоящее время они находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Убийца совершил преступление хладнокровно и вполне обдумано: орудие-нож он приобрел в соседнем супермаркете.
Психическую вменяемость преступника определит специальная экспертиза.
Происшествия
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 15:19