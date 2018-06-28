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В Таиланде кровожадный дух принцессы похитил команду молодых футболистов вместе с тренером

В Таиланде кровожадный дух принцессы похитил команду молодых футболистов вместе с тренером. Спасатели уже 4 дня ищут 12-летних ребят и их наставника в возрасте 25 лет в недрах пещеры Тхам Луанг.

Инцидент случился во время похода спортсменов к горе Дой Нанг Нон. Тогда возникшее наводнение затопила все проходы, и люди пока не могут исследовать всю территорию. Местное население не сомневается, что это козни злобной призрачной красавицы, жившей в древности. Она полюбила бедного юношу и забеременела, а дальше сбежала из дворца, чтобы жить вместе с избранником в пещере.

В Таиланде кровожадный дух принцессы похитил команду молодых футболистов вместе с тренером


Отец решил наказать похитителя дочери и искал его следы вместе с воинами. Человек был схвачен, когда вышел из укрытия в поисках еды, после чего его казнили. Девушка тоже умерла от горя, превратившись в гору с водой, но стала злобным духом. Пока тайцы молятся перед ее статуей и просят вернуть детей назад, а также пытаются угодить принцессе своими подношениями.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:10
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