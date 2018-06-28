УАЗ «Патриот» получил новую раздаточную коробку

Автомобиль UAZ Patriot оснащается китайским мультимедийным центром, немецкими сцеплением LuK и электроникой Bosch, корейскими сиденьями и трансмиссиями, а также другими комплектующими иностранного производства.Теперь у внедорожника появилась раздаточная коробка от индийских производителей. Новую деталь заметил один из владельцев UAZ Patriot, он снял на видео свою находку и выложил ролик в интернет в качестве доказательства.Ранее внедорожник UAZ Patriot комплектовался раздаточной коробкой Dymos, поставляемой из Китая. Теперь же на автомобиле была замечена индийская деталь Divgi-Warner TZ-94. Эксперты считают, что китайская коробка стала стоить дороже, чем эта же деталь индийского производства.