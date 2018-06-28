Учёные: Антипригарное покрытие сковородок вызывает рак

Учёные рассказали, каким образом антипригарное покрытие провоцирует развитие рака. При повреждении целостности сковороды высвобождаются химические вещества, которые могут проникнуть в организм человека. Научная работа показала, что скопление этих соединений может вызвать развитие рака, нарушить функции иммунной системы, а также повысить уровень холестерина.Эксперимент с подопытными животными показал, что чаще всего антипригарная посуда провоцирует возникновение рака печени, поджелудочной железы и яичек. Соединения, содержащиеся в покрытии, негативно сказываются на фертильности. Также доказана связь между попаданием вредных веществ и набором веса, нарушением уровня гормонов, сбоем в работе щитовидной железы и воспалений в кишечнике.