Хизер Локлир вышла из тюрьмы и попала в больницу

Недавние проступки Хизер Локлир стали поводом для новых испытаний в ее жизни. На место разбирательств приехали медики и зафиксировали факт злоупотребления алкоголем, после чего специалист получил пинок от актрисы. Артистку доставили в тюрьму, при этом назначили залог в размере 20 000 долларов. Локлир после инцидента отправилась в реабилитационную больницу, а в мае была замечена в Калифорнии на встрече анонимных алкоголиков.Однако на прошедшей неделе все опять повернулось, когда Хизер якобы оскорбляла окружающих и избила родителей. Актриса была на испытательном сроке. Знаменитость за февральский арест должна этим летом предстать перед судом.