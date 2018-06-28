Кафе на Камчатке оштрафовали за отказ инвалиду с собакой

Когда в общепитовское учреждение пришел 41-летний житель Елизово Юрий Корабельников, чтобы поужинать со своей знакомой, ему было отказано в обслуживании. Мужчина является инвалидом по зрению, и поэтому его сопровождала собака-поводырь породы лабрадор. Прибывший наряд полиции на ситуацию повлиять не смог, хотя блюстители порядка объяснили сотрудникам кафе, что по законодательству собака-поводырь относится к техническим средствам реабилитации для компенсации стойких ограничений жизнедеятельности человека с инвалидностью.Размер штрафа для кафе составил 90 тысяч рублей, администратора оштрафовали на 2.5 тысяч рублей.