Ученые: Кроссовки с мягкой подошвой могут стать причиной болей в ногах и травм стопы у людей

Они провели тестирование новых моделей и обычных беговых аналогов, разместив специальные маркеры на обуви и ногах добровольцев. Оказалось, что “maximal shoes” изменили технику бега, а также пятки таких участников соприкасались с землей.Это может стать причиной травматологии, потому что процесс напоминает удар молотка, весящего в три раза больше человека, по такой части стопы. Кроме того, обувь провоцирует развитие подошвенного фасциита и других проблем со здоровьем.