Падение астероида может уничтожить Землю и человечество семью способами

Первые два последствия связаны с воздушным потоком и ударной волной. Воздушный поток образуется после взрыва астероида в воздухе, данное явление очень походит на взрыв атомной бомбы. Ударная волна в свою очередь появляется после столкновения астероида с поверхностью. В обоих случаях мощные потоки воздуха начнут сносить все со своего пути.После мощного взрыва в результате падения образуется огромный кратер, он представляет опасность для людей, пытавшихся спрятаться в бункере. Те же люди, которые решат уйти от места падения подальше, могут получить большую дозу тепловой радиации.Пятым последствием является космический мусор — обломки Земли, которые начнут падать с околоземной орбиты обратно на планету. Завершают неутешительный для людей сценарий падения астероида мощные землетрясения и цунами. При этом ученые отмечают, что цунами в данном случае наиболее безопасное и менее разрушительное стихийное бедствие.