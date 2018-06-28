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Падение астероида может уничтожить Землю и человечество семью способами

Ученые из британского университета Саутгемптона перечислили семь катастрофических событий, которые могут произойти после столкновения астероида с Землей. Во всех случаях последствия могут окончиться для всего человечества глобальными катаклизмами, которые могут стать причиной полного вымирания.

Первые два последствия связаны с воздушным потоком и ударной волной. Воздушный поток образуется после взрыва астероида в воздухе, данное явление очень походит на взрыв атомной бомбы. Ударная волна в свою очередь появляется после столкновения астероида с поверхностью. В обоих случаях мощные потоки воздуха начнут сносить все со своего пути.

Падение астероида может уничтожить Землю и человечество семью способами


После мощного взрыва в результате падения образуется огромный кратер, он представляет опасность для людей, пытавшихся спрятаться в бункере. Те же люди, которые решат уйти от места падения подальше, могут получить большую дозу тепловой радиации.

Пятым последствием является космический мусор — обломки Земли, которые начнут падать с околоземной орбиты обратно на планету. Завершают неутешительный для людей сценарий падения астероида мощные землетрясения и цунами. При этом ученые отмечают, что цунами в данном случае наиболее безопасное и менее разрушительное стихийное бедствие.
 
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Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 21:40
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