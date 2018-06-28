«Реформированное» ОСАГО станет выгодней для опытных водителей

Четырнадцатого июня стало известно касательно реформ в расчетах тарифов ОСАГО. Центральный Банк озвучил подробности нового проекта, непосредственно по которому стоимость автостраховки для ряда автомобилистов существенно увеличится. В РФ теперь цена автомобильного страхования будет рассчитываться, учитывая возраст, водительский стаж, а также прочие факторы. Отмечается, что реформы ОСАГО сделают выгоднее для опытных российских автомобилистов, удобнее для страховиков, потому что нововведения позволят с большей точностью осуществлять расчет стоимости полиса.В свою очередь минимальная стоимость ОСАГО станет привилегией водителей, которые имеют большой стаж, накопленные скидки в КБМ. Автомобилисты, которые попали в аварии, платить будут больше. По словам страховиков, за счёт реформы первые перестанут убытки, приносимые вторыми, субсидировать платежами.