Учёные: Умственные способности ребёнка можно определить по тому, как он держит куклу

Учёные провели эксперимент, в котором задействовали сто пятилетних малышей. Опыт показало, что дети в таком возрасте уже способны распознавать рудиментарные признаки. Кроме того, была обнаружена взаимосвязь между развитыми умственными способностями и тем, к какой стороне тела ребёнок прижимает к себе куклу.Оказалось, что хорошими умственными и коммуникативными способностями обладают дети, прижимающие игрушку к левой стороне. Учёные связали полученные результаты с функциями мозга. Левое полушарие отвечает за распознавание лиц, поэтому человек при разговоре поворачивается к собеседнику именно этой стороной. Исследование доказало, что у маленьких детей действует схожий механизм - левое полушарие считывает информацию так же, как и у взрослых.