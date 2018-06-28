Учёные: Умственные способности ребёнка можно определить по тому, как он держит куклу
Учёные из Университета Лондона выяснили, что умственные способности ребёнка можно определить по тому, как он держит куклу. Если малыш прижимает игрушку к левой стороне, это указывает на наличие более развитого ума.
Учёные провели эксперимент, в котором задействовали сто пятилетних малышей. Опыт показало, что дети в таком возрасте уже способны распознавать рудиментарные признаки. Кроме того, была обнаружена взаимосвязь между развитыми умственными способностями и тем, к какой стороне тела ребёнок прижимает к себе куклу.
Оказалось, что хорошими умственными и коммуникативными способностями обладают дети, прижимающие игрушку к левой стороне. Учёные связали полученные результаты с функциями мозга. Левое полушарие отвечает за распознавание лиц, поэтому человек при разговоре поворачивается к собеседнику именно этой стороной. Исследование доказало, что у маленьких детей действует схожий механизм - левое полушарие считывает информацию так же, как и у взрослых.