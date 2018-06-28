Из-за Чемпионата мира по футболу Ольга Бузова лишилась денег

«Я понимаю, что футбол, рекламные площади заняты. Просто надо было это сделать заранее. И артист бы не потерял даты: Ольга не работал в эти дни. И люди бы не потеряли деньги… Насколько мы понимаем, какая-то часть билетов все-таки была продана», - сообщил Арам в недавнем интервью.

И директор теледивы Арам Арчер считает, что во всем виноват организатора. По его словам, отмена состоялась из-за того, что рекламные площадки у них забрали в преддверии Чемпионата мира.Также Арчер отметил, что у организатора были свои какие-то взаимоотношения с сервисом Касир.ру, подававшим билеты на концерты Оли, поскольку он получал какой-то процент денег.Директор Бузовой подчеркнул, что сейчас этим делом занимаются их юристы, поскольку хотят вернуть поклонникам певицы деньги.