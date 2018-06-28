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Из-за Чемпионата мира по футболу Ольга Бузова лишилась денег

Мы уже писали о том, что многочисленные поклонники ведущей телепроекта «Дом-2» и популярной певицы Ольги Бузовой, купившие билеты на ее концерты в Нижнем Новгороде и Новосибирске, так и не дождались ее выступлений.

И директор теледивы Арам Арчер считает, что во всем виноват организатора. По его словам, отмена состоялась из-за того, что рекламные площадки у них забрали в преддверии Чемпионата мира.

Из-за Чемпионата мира по футболу Ольга Бузова лишилась денег

«Я понимаю, что футбол, рекламные площади заняты. Просто надо было это сделать заранее. И артист бы не потерял даты: Ольга не работал в эти дни. И люди бы не потеряли деньги… Насколько мы понимаем, какая-то часть билетов все-таки была продана», - сообщил Арам в недавнем интервью.

Также Арчер отметил, что у организатора были свои какие-то взаимоотношения с сервисом Касир.ру, подававшим билеты на концерты Оли, поскольку он получал какой-то процент денег.

Директор Бузовой подчеркнул, что сейчас этим делом занимаются их юристы, поскольку хотят вернуть поклонникам певицы деньги.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:10
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