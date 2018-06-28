Ученые: Картофель лечит ревматизм, снижает давление и борется с воспалительными процессами в организме

Регулярное употребление продукта насыщает его водой и ионами, а также в нем есть много витаминов. Картофель не является виновником возникновения лишнего веса, если в процессе готовки к нему не добавляется большое количество масла. Благодаря углеводам овощ ускоряет процессы пищеварения, но чрезмерное пристрастие к таким блюдам может стать причиной возникновения повышенной кислотности.Также в нем есть магний и кальций, помогающий в лечении рахита. Красные сорта способны защитить организм от онкологии из-за флавоноидов, но еще это привычное чудо природы благотворно воздействует на работу мозга.