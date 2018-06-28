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Ученые: Картофель лечит ревматизм, снижает давление и борется с воспалительными процессами в организме

Ученые развенчали мифы, связанные с вредом овоща для здоровья человека. Они выяснили, что картофель лечит ревматизм, снижает давление и борется с воспалительными процессами в организме.

Регулярное употребление продукта насыщает его водой и ионами, а также в нем есть много витаминов. Картофель не является виновником возникновения лишнего веса, если в процессе готовки к нему не добавляется большое количество масла. Благодаря углеводам овощ ускоряет процессы пищеварения, но чрезмерное пристрастие к таким блюдам может стать причиной возникновения повышенной кислотности.

Ученые: Картофель лечит ревматизм, снижает давление и борется с воспалительными процессами в организме


Также в нем есть магний и кальций, помогающий в лечении рахита. Красные сорта способны защитить организм от онкологии из-за флавоноидов, но еще это привычное чудо природы благотворно воздействует на работу мозга.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:10
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