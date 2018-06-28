Фанаты в восторге от снимка совсем юной Анастасии Волочковой

В рамках Instagram Волочкова обнародовала фото, на котором она запечатлена в юности. Хейтеры заявили, что танцовщица в молодости была красавицей, чего на данное время о ней не могут сказать. Фото за два дня собрало свыше 12 тысяч отметок «Нравится» и более 1,1 тысяч комментариев. Поклонники просто в восторге от внешности знаменитости и начали хвалить Анастасию.Фолловеры сказали, что на снимке изображена прекрасная женщина. Они отметили, что нынешние широкие брови балерину невероятно старят. По мнению подписчиков, Волочковой очень идет, когда ее волосы забраны в пучок. При этом они пожелали звезде оставаться всегда такой «классной».