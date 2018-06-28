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Фанаты в восторге от снимка совсем юной Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова в очередной раз удивила своих преданных фанатов. В этот раз балерина показала публикацию двадцатилетней давности, чем вызвала фурор в социальной сети.

Фанаты в восторге от снимка совсем юной Анастасии Волочковой


В рамках Instagram Волочкова обнародовала фото, на котором она запечатлена в юности. Хейтеры заявили, что танцовщица в молодости была красавицей, чего на данное время о ней не могут сказать. Фото за два дня собрало свыше 12 тысяч отметок «Нравится» и более 1,1 тысяч комментариев. Поклонники просто в восторге от внешности знаменитости и начали хвалить Анастасию.

Фанаты в восторге от снимка совсем юной Анастасии Волочковой


Фолловеры сказали, что на снимке изображена прекрасная женщина. Они отметили, что нынешние широкие брови балерину невероятно старят. По мнению подписчиков, Волочковой очень идет, когда ее волосы забраны в пучок. При этом они пожелали звезде оставаться всегда такой «классной».
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:30
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