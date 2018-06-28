АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Страшные тайны экспедиции Джона Франклина: Обезумевшие от холода и голода участники поедали друг друга
EUR 73.60 USD 63.14
Курс валют на 28.06.2018

Хакеры выбрали новой мишенью батареи смартфонов

Как утверждают эксперты в сфере кибербезопаности, у хакеров есть возможность оперировать информацией с батарей смартфонов. Обсуждается тема в публикации доклада Privacy Enhancing Technologies.

Группой программистов университетов Израиля и США утверждается, что на основе уровня расхода заряда батарей, хакеры могут определить, что делал владелец со своим устройством. Злоумышленникам может быть полезной даже информация об используемой силе, которая применялась для нажатия на экран и использование ресурсов приложениями по уровню потребления количества заряда. Оперируя подобными данными, злоумышленники могут делать прогноз, чем именно занимается владелец гаджета, причем некоторые случаи позволяют определить состав букв и символов, печатаемых в данный момент. В результате, хакеры составляют реальный «портрет» пользователя.
Хакеры выбрали новой мишенью батареи смартфонов


Как отметили эксперты, дистанционное управление батареей технически очень сложно, для устранения подобных проблем при получении доступа к смартфону, хакерам надо вставить в гаджет свой аккумулятор. Возможно это, когда собственником передается устройство в руки другого человека или отдает его в ремонт. Специалисты рассказали, что особых поводов для паники нет, так как факт хакерских атак на смартфоны посредством батарей еще не зафиксирован и является пока теоретическими, но учеными уже сейчас принимаются меры по решению данной проблемы.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 21:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кафе на Камчатке оштрафовали за отказ инвалиду с
Ученые применили доступный способ для
Ученые: Кроссовки с мягкой подошвой могут стать
Падение астероида может уничтожить Землю и
«Реформированное» ОСАГО станет выгодней для
Учёные: Умственные способности ребёнка можно
Ученые: Картофель лечит ревматизм, снижает
BioWare собирается поэкспериментировать в
Хакеры выбрали новой мишенью батареи смартфонов
Студия Piranha Bytes начала работу над пятой
Новый вид пауков обитает в глубинах влажных пещер
Назвали 5 самых дорогих отечественных автомобиля
Ксения Бородина выложила фото хейтеров,
Учёные рассказали о странных привычках, спасающих
Российский миллиардер Игорь Ашурбейли стал
В Салехарде мужчина после убийства трехмесячного
Ученые: 15 минут на солнце в день спасают
Опиаты призваны помочь при борьбе с нарколепсией
Ученые выяснили, каково предназначение ацтекских
Маркировка продуктов повлияла положительно на
Миллионер Дик Смит обещал заплатить любому
Эксперты обнаружили вредоносное приложение для
Ученые: “Мрачные” осьминоги в Тасмановом море
Ученые построили мост из воды
Открытые водоемы могут стать источниками
На Балтийском заводе испытали на прочность защиту
Полуторогодовалый сын Ксении Собчак уже учит
Джаред Лето сыграет Морбиуса в фильме от Marvel
Илья Яббаров заклеймил Дарью Друзяк
Экс-супруга хоккеиста Александра Радулова
Просмотреть все новости