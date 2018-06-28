Хакеры выбрали новой мишенью батареи смартфонов

Группой программистов университетов Израиля и США утверждается, что на основе уровня расхода заряда батарей, хакеры могут определить, что делал владелец со своим устройством. Злоумышленникам может быть полезной даже информация об используемой силе, которая применялась для нажатия на экран и использование ресурсов приложениями по уровню потребления количества заряда. Оперируя подобными данными, злоумышленники могут делать прогноз, чем именно занимается владелец гаджета, причем некоторые случаи позволяют определить состав букв и символов, печатаемых в данный момент. В результате, хакеры составляют реальный «портрет» пользователя.Как отметили эксперты, дистанционное управление батареей технически очень сложно, для устранения подобных проблем при получении доступа к смартфону, хакерам надо вставить в гаджет свой аккумулятор. Возможно это, когда собственником передается устройство в руки другого человека или отдает его в ремонт. Специалисты рассказали, что особых поводов для паники нет, так как факт хакерских атак на смартфоны посредством батарей еще не зафиксирован и является пока теоретическими, но учеными уже сейчас принимаются меры по решению данной проблемы.