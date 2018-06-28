Назвали 5 самых дорогих отечественных автомобиля на вторичном авторынке

Его можно приобрести в любой момент. И это несмотря на то, что авто находится на реставрации, а также пробудет там ещё до конца будущего года. Второе место занял ЗИЛ-4112P, который произвели в 2012 году. В свою очередь это единственное оставшееся авто данной серии. Роскошь данной машины сравнивают с лимузинами Maybach, а также Rolls-Royce. Двигатель на 7,7 литров обладает мощностью на 400 лошадиных сил. Продавец за это авто хочет получить 70 000 000 рублей.На третьей позиции оказалась легендарная версия ЗиС-110 1949 модельного года. Данное авто неоднократно использовали на съемках Одесской киностудии. Данное авто расценивается в 45 000 000 рублей. На четвёртую позицию был поставлен ЗИС-110. За него просят 25 000 000 рублей. Рейтинг замыкает ГАЗ-13 «ЧАЙКА». Его стоимость достигает 13 000 000 рублей.