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Назвали 5 самых дорогих отечественных автомобиля на вторичном авторынке

Эксперты выделили пять самых дорогих российских транспортных средств. Самым дорогим авто в данном случае стал ЗиС-101 1937 модельного года. Автомобиль предлагается за 75 000 000 рублей.

Назвали 5 самых дорогих отечественных автомобиля на вторичном авторынке


Его можно приобрести в любой момент. И это несмотря на то, что авто находится на реставрации, а также пробудет там ещё до конца будущего года. Второе место занял ЗИЛ-4112P, который произвели в 2012 году. В свою очередь это единственное оставшееся авто данной серии. Роскошь данной машины сравнивают с лимузинами Maybach, а также Rolls-Royce. Двигатель на 7,7 литров обладает мощностью на 400 лошадиных сил. Продавец за это авто хочет получить 70 000 000 рублей.

На третьей позиции оказалась легендарная версия ЗиС-110 1949 модельного года. Данное авто неоднократно использовали на съемках Одесской киностудии. Данное авто расценивается в 45 000 000 рублей. На четвёртую позицию был поставлен ЗИС-110. За него просят 25 000 000 рублей. Рейтинг замыкает ГАЗ-13 «ЧАЙКА». Его стоимость достигает 13 000 000 рублей.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 20:50
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