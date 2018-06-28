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Открытые водоемы могут стать источниками заражения лептоспирозом и протозойными инфекциями – Медики

Сейчас медики предупреждают любителей отдыха на природе об опасности купания в открытых водоемах, не прошедших проверку эпидемиологов. Они могут стать источниками заражения лептоспирозом и протозойными инфекциями вместе с другими недугами.

Энтеровирус, дизентерия и другие аналоги относятся к острым кишечным инфекциям, вызывающим боли в животе, высокую температуру и рвоту. Эти болезни можно подхватить в таких местах, но лептоспироз возникает после проникновения в организм бактерий. У человека начинается понос, кожа становится желтоватого оттенка, после чего появляется сыпь и покраснение глаз. Также недуг может напоминать отравление.

Открытые водоемы могут стать источниками заражения лептоспирозом и протозойными инфекциями – Медики


Патологические амебы поражают ЖКТ и имеют симптомы, схожие с колитом, но также к протозойным инфекциям относится лямблиоз. Люди часто жалуются на зуд по всему телу, приносящий дискомфорт, но он является следствием заражения шистосомозным дерматитом. Не стоит забывать об аскаридах и других глистах, способных проникнуть в легкие или вызвать аллергию.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:30
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