Открытые водоемы могут стать источниками заражения лептоспирозом и протозойными инфекциями – Медики

Энтеровирус, дизентерия и другие аналоги относятся к острым кишечным инфекциям, вызывающим боли в животе, высокую температуру и рвоту. Эти болезни можно подхватить в таких местах, но лептоспироз возникает после проникновения в организм бактерий. У человека начинается понос, кожа становится желтоватого оттенка, после чего появляется сыпь и покраснение глаз. Также недуг может напоминать отравление.Патологические амебы поражают ЖКТ и имеют симптомы, схожие с колитом, но также к протозойным инфекциям относится лямблиоз. Люди часто жалуются на зуд по всему телу, приносящий дискомфорт, но он является следствием заражения шистосомозным дерматитом. Не стоит забывать об аскаридах и других глистах, способных проникнуть в легкие или вызвать аллергию.