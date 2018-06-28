Дария Астафьева страстно поцеловала двух девушек на сцене
После жаркого поцелуя, который попал в кадр свидетелей, Дария Астафьева начала выражаться ненормативной лексикой.
Недавно известная украинская певица Дария Астафьева выступала в Одессе. После концерта артистка обнародовала в рамках Instagram скандальное видео. В ролике Астафьева поцеловала двоих танцовщиц перед сотнями зрителей. Под видео Астафьева написала, что происходящее на сцене смогут понять только те, кто присутствовали на концерте. Звук в ролике отсутствовал, однако Дария уточнила, что сделала это специально, так как она выражалась ненормативной лексикой. Видео в течение суток сумело собрать свыше 109 тысяч отметок «Мне нравится» и более 50 комментариев.
Большинство фанатов Дарии в восхищении, как от жаркого поцелуя, так и от концерта артистки. Поклонники также звали певицу в свой город. Однако у некоторых фолловеров была шоковая реакция, которые просто написали: "О Боже!".