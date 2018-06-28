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Сын Джонни Деппа и Ваннесы Паради серьёзно болен

Ванесса Паради была вынуждена пропустить премьеру фильма из-за серьёзной болезни своего сына Джека. Джонни Депп не отменил свои планы и по-прежнему продолжает гастрольный тур.

Сын Джонни Деппа и Ваннесы Паради серьёзно болен


Ванесса Паради должна была посетить премьеру картины "Нож в сердце" в Париже, однако, из-за серьёзной болезни своего сына она не пришла на мероприятие. Об отсутствии актрисы стало известно перед началом мероприятия, режиссёр фильма объяснил неявку Паради получением печальных новостей. В интервью журналистам, он отметил, что речь идёт о здоровье 16-летнего Джека Деппа.

Джонни Депп, в отличии от бывшей возлюбленной, не стал ради ухода за сыном менять свой гастрольный график. На данный момент актёр и музыкант посещает музыкальный фестиваль в Мюнхене. Стоит отметить, что Джек Депп всегда держался в тени своих звёздных родителей. Актёр описывает его как скромного, простого, но уверенного в своих силах молодого человека.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 13:30
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