На Балтийском заводе испытали на прочность защиту ядерных реакторов ледокола «Сибирь»

Для испытания прочности сначала баки были заполнены специальной водой высокой чистоты, затем внутри емкости специалисты создали высокое давление: восемь килограмм на квадратный сантиметр. Чтобы увидеть изъяны предварительно на швы бака было нанесено люминесцентное вещество. Однако все детали бака успешно выдержали нагрузку.Теперь инженерам предстоит собрать трубопроводы и блоки биологической защиты ядерного реактора ледокола, чтобы впоследствии провести новые испытания.Напомним, что ледокол новейшего образца «Сибирь» станет вторым судном, созданным в рамках проекта под номером 22220. Ледокол войдет в основной состав ВМФ. Главной задачей судна станет обеспечение бесперебойного доступа кораблям к западной части Северного морского пути.