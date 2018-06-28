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На Балтийском заводе испытали на прочность защиту ядерных реакторов ледокола «Сибирь»

В Санкт-Петербурге на Балтийском заводе провели первые испытания системы защиты реакторов для ледокола «Сибирь». По словам представителей проверочной группы, баки ядерных реакторов выдержали нагрузку, а потому испытание можно считать успешным.

Для испытания прочности сначала баки были заполнены специальной водой высокой чистоты, затем внутри емкости специалисты создали высокое давление: восемь килограмм на квадратный сантиметр. Чтобы увидеть изъяны предварительно на швы бака было нанесено люминесцентное вещество. Однако все детали бака успешно выдержали нагрузку.

На Балтийском заводе испытали на прочность защиту ядерных реакторов ледокола «Сибирь»


Теперь инженерам предстоит собрать трубопроводы и блоки биологической защиты ядерного реактора ледокола, чтобы впоследствии провести новые испытания.

Напомним, что ледокол новейшего образца «Сибирь» станет вторым судном, созданным в рамках проекта под номером 22220. Ледокол войдет в основной состав ВМФ. Главной задачей судна станет обеспечение бесперебойного доступа кораблям к западной части Северного морского пути.
 
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Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 20:20
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