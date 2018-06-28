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Джаред Лето сыграет Морбиуса в фильме от Marvel

Стало известно, что актер Джаред Лето согласился исполнить роль вампира Морбиуса в спин-оффе к Человеку-пауку. Также сообщается, что режиссером новой картины кинокомпании Marvel станет специалист Дэниэл Эспиноза, известный по фильму «Код доступа "Кейптаун"».

Джаред Лето сыграет Морбиуса в фильме от Marvel


Стоит отметить, что Морбиус был введен во вселенную Marvel в 1971 году. Будучи в обличии человека он искал лекарство от болезни крови, которая его мучила. В итоге в ходе экспериментов он получил сверхъестественные способности и стал одним из самых заклятых врагов Человека-паука. Морбиус также появлялся в мультфильме «Человек-паук» 1994 года.

Пока что неизвестно, когда фильм выйдет в прокат. Тем не менее, съемочная группа готова начать работу в следующем году.

В скором времени ожидается премьера еще одного спин-оффа к фильму «Человек-паук: Возвращение домой». Лента расскажет о журналисте Эдди Броке, жизнь которого резко поменялась из-за соединения с опасным симбиотом. В итоге он превратился в Венома – самого главного соперника «дружелюбного соседа».
 
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Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:10
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