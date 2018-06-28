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63-летняя жена Гогена Солнцева намерена сделать омолаживающую пластическую операцию

Скандально известный экс-участник телепроекта «Дом-2» Гоген Солнцев сообщил своим поклонникам в социальной сети Instagram о том, что его 63-летняя супруга Екатерина Терешкович готова пойти на все, чтобы измениться внешне.

Он опубликовал снимок, на котором женщина лежит на приеме у пластического хирурга и, судя по всему, обсуждает грядущую операцию по омоложению и подтяжке лица.

63-летняя жена Гогена Солнцева намерена сделать омолаживающую пластическую операцию

Стоит отметить, что мнение подписчиков на этот счет разделились. Одни требовали у парня отговорить «старушку» от мучений, а другие восхищались им за то, что он помогает жене стать лучше и поддерживает ее во всех решениях.

Напомним, что Гоген и Екатерина познакомились приблизительно 4 года назад, а в апреле этого года сыграли свадьбу, тем самым подняв на уши весь российский сегмент интернета.

63-летняя жена Гогена Солнцева намерена сделать омолаживающую пластическую операцию

Многим было непонятно, чем именно руководствовался молодой человек, решая связать судьбу с женщиной, которая в несколько раз старше его. Однако узнав, что она имеет собственный автомобиль с водителем, счет в банке с круглой суммой, а также особняк с антикварной белью, все стало на свои места.

Однако Солнцев отрицает тот факт, что женился на Терешкович ради наследства. В своем микроблоге он публикует совместные снимки, дабы доказать публике искренность своих чувств и серьезность намерений.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:36
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