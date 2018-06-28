Магнитная жидкость способствовала созданию поверхности для управления каплями

Физиками была нанесена суспензия на площадь рельефной поверхности, имеющей текстуру из вертикальных упорядоченных стенок, высота которых составляет десятки микрометров. Далее, на созданной поверхности применили магнитное поле, с целью управления каплями вещества. При его отсутствии жидкость могла свободно течь по поверхности, но после активации магнитного воздействия, начинался процесс многоступенчатых изменений. На капле формировались складки и иголки, по высоте равные 1-20 миллиметров. Затем жидкость выходила из ячеек под воздействием капиллярного давления.Большинство характеристик, представленных рельефом полученного образования, находятся в зависимости от концентрации и состава поверхностного натяжения или магнитной жидкости. Они поддаются варьированию при достижении определенного заранее результата.В планах ученых, использование разработки для изменений параметров поверхности при физических процессах. Таким образом, можно организовать регулировку перемещения веществ, а так же задержки при смешивании растворов. А в скором будущем планируется расширение методов до уровня полноценных технологий, доставляющих капли в другие емкости или очищения уязвимых материалов от загрязнений.