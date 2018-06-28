Джанабаева рассказала как складываются отношения Меладзе с детьми

Отношения пары Меладзе-Джанабаева всгда на слуху у публики, особенно когда было много тайн и недосказанностей. Но сейчас, когда Валерий и Альбина вместе уже четыре года в качестве официальной семьи, Джанабаева с удовольствием делится подробностями личной жизни.В частности, она рассказала, что чем старше становятся сыновья, тем больше внимания уделяет им звездный папа. Ему интересно проводить время с детьми на прогулках, купаться в бассейне, собирать микросхемы.Если в самые первые месяцы детям очень важна материнская забота и уход, как считает Альбина, то в более старшем возрасте роль отца однозначно важна и незаменима.