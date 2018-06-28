АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Страшные тайны экспедиции Джона Франклина: Обезумевшие от холода и голода участники поедали друг друга
EUR 73.60 USD 63.14
Курс валют на 28.06.2018

Джанабаева рассказала как складываются отношения Меладзе с детьми

Популярная певица Альбина Джанабаева рассказала своим поклонникам, как в ее семье складываются отношения между Валерием Меладзе и их детьми. Ранее факт рождения старшего сына тщательно скрывался, потому что певец в то время был женат.

Джанабаева рассказала как складываются отношения Меладзе с детьми


Отношения пары Меладзе-Джанабаева всгда на слуху у публики, особенно когда было много тайн и недосказанностей. Но сейчас, когда Валерий и Альбина вместе уже четыре года в качестве официальной семьи, Джанабаева с удовольствием делится подробностями личной жизни.

В частности, она рассказала, что чем старше становятся сыновья, тем больше внимания уделяет им звездный папа. Ему интересно проводить время с детьми на прогулках, купаться в бассейне, собирать микросхемы.
Если в самые первые месяцы детям очень важна материнская забота и уход, как считает Альбина, то в более старшем возрасте роль отца однозначно важна и незаменима.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 12:46
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рыжий из "Иванушек" заявил об ответственности за
Алена Водонаева ищет репетитора английского языка
Новый образ Лизы Арзамасовой сделал ее похожей на
Микроробот может доставлять живые клетки к
Поклонники были в восторге от стильного образа
Немец попал в ДТП после внезапной атаки летающей
Курбан Омаров привел детей на самый «тухлый» матч
Квадрокоптеры усилят безопасность экспонатов и
Нейросеть научилась анализировать частички
Турецкий отель запретил туристке из России
Ученые: Дикие кошки питаются рептилиями и могут
УАЗ «Патриот» получил новую раздаточную коробку
На рынок выходит новая версия Skoda Kamiq
Названы претенденты на «Оскар-2019»
Двуногий робот научился ходить по камням
Ксения Бородина и Ольга Бузова снова проводят
В Италии к 2022 году правительство намерено войти
Новорожденной правнучке Елизаветы II придумали имя
Хизер Локлир вышла из тюрьмы и попала в больницу
Фанаты в восторге от снимка совсем юной Анастасии
Сын Джонни Деппа и Ваннесы Паради серьёзно болен
Пришельцы оставили для жителей Ростова загадочный
Из-за Чемпионата мира по футболу Ольга Бузова
Ученые: Способные дожить до 150-летия люди уже
Московский Кредитный банк добавил новые категории
Дария Астафьева страстно поцеловала двух девушек
Джанабаева рассказала как складываются отношения
В МЭР спрогнозировали замедление роста реальных
63-летняя жена Гогена Солнцева намерена сделать
Агентство Bloomberg опубликовало список
Просмотреть все новости