Dacia Sandero вошел в десятку ТОП бестселлеров Европы

Десятку ТОП сформировали на основе данных рынка Европы за май этого года. На первом месте значится Volkswagen Golf (40 787 авто; минус 4%). Дальше следует версия Renault Clio, реализованная в количестве 31 800 авто (минус 2%). На третьем месте оказался Volkswagen Polo (28 180 авто; плюс 10%). На четвёртом месте в рейтинге оказался Ford Fiesta (22 572 автомобилей; минус 8 процентов). На пятой позиции рейтинга закрепился Volkswagen Tiguan. Результат продаж в данном случае составил 22 064 транспортных средств (плюс 4 процента).Шестая позиция досталась Dacia Sandero (21 520 экземпляров). Дальше в десятке ТОП идут такие версии: Ford Focus (21 331 авето), Renault Captur (20 839 авто), Peugeot 208 (20 024 авто), Skoda Octavia (19 843 авто).