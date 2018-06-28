Гвоздика, душица и кинза могут быстро очистить организм от паразитов – Ученые

Даже небольшая щепотка трав может дать позитивный результат. Барбарис уничтожает их в печени, очищает кровь и расщепляет жиры в сосудах, а гвоздика отлично справляется с патогенными вирусами и бактериями в органах дыхания.Ароматная душица в чае тоже поможет вывести паразитов, что также относится к грузинской пряности. При регулярном употреблении корня имбиря можно забыть о гельминтах. Также нужно употреблять корицу, уничтожающую вредные микроорганизмы в кишечнике, и сохраняющую свойства даже после тепловой обработки.