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Смартфон Poptel P9000 Max оснащен аккумулятором на 9000 мАч

Компания Poptel ранее разрабатывала для Oukitel устройство K10000 Max, которое наделено емким аккумулятором. Теперь представители этого бренда сообщили о выходе собственной модели мобильного устройства под названием Poptel P9000 Max. Аппарат получил батарею с емкостью в 9 тысяч мАч.

Смартфон Poptel P9000 Max оснащен аккумулятором на 9000 мАч


На представленной видеозаписи можно увидеть распаковку девайса и то, как он работает. Помимо этого было продемонстрировано результат устройства в тесте от AnTuTu. Там Poptel P9000 Max заработал 55127 баллов.

Смартфон получил 8-ядерный процессор MT6750, 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта постоянной памяти. Объем устанавливаемой карты памяти может достигать 128 Гб. Емкость аккумулятора смартфона позволяет заряжать другие устройства, подключаемые к нему через порт USB-C.

Изображение предоставляет 5,5-дюймовый экран на 1920 х 1080 пикселей. Фото- и видеосъемка ведется с помощью камер на 13 и 8 Мп. Есть также модуль NFC.



Корпус защищает внутренности системы по стандарту IP68. Батарея выдерживает до 75 часов телефонного разговора и до 69 дней в режиме ожидания.

Цена Poptel P9000 Max всего 200 долларов.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:20
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