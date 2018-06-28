Смартфон Poptel P9000 Max оснащен аккумулятором на 9000 мАч

На представленной видеозаписи можно увидеть распаковку девайса и то, как он работает. Помимо этого было продемонстрировано результат устройства в тесте от AnTuTu. Там Poptel P9000 Max заработал 55127 баллов.Смартфон получил 8-ядерный процессор MT6750, 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта постоянной памяти. Объем устанавливаемой карты памяти может достигать 128 Гб. Емкость аккумулятора смартфона позволяет заряжать другие устройства, подключаемые к нему через порт USB-C.Изображение предоставляет 5,5-дюймовый экран на 1920 х 1080 пикселей. Фото- и видеосъемка ведется с помощью камер на 13 и 8 Мп. Есть также модуль NFC.Корпус защищает внутренности системы по стандарту IP68. Батарея выдерживает до 75 часов телефонного разговора и до 69 дней в режиме ожидания.Цена Poptel P9000 Max всего 200 долларов.