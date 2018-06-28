Король Испании приедет в Москву на матч ЧМ-2018 против России
Филипп VI – король Испании намерен приехать в РФ на матч 1/8 финала ЧМ-2018 и поддержать сборную своей страны, которая будет играть с российской командой. Об этом накануне проинформировали на официальном сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
Как сообщается, король Испании вместе с президентом RFEF Луисом Рубиалесом приедет в страну-хозяйку мундиаля. Филипп VI во время пребывания в Российской Федерации планирует поддержать национальную футбольную команду Испании в матче со сборной России.
Игра между Испанией и Россией пройдёт 1 июля в российской столице на стадионе «Лужники». Сборным командам предстоит борьба за выход в четвертьфинала.
Президент Российской Федерации Владимир Путин тоже намерен смотреть матч между сборными России и Испании, который пройдёт в рамках ЧМ-2018.
Как сообщается, король Испании вместе с президентом RFEF Луисом Рубиалесом приедет в страну-хозяйку мундиаля. Филипп VI во время пребывания в Российской Федерации планирует поддержать национальную футбольную команду Испании в матче со сборной России.
Игра между Испанией и Россией пройдёт 1 июля в российской столице на стадионе «Лужники». Сборным командам предстоит борьба за выход в четвертьфинала.
Президент Российской Федерации Владимир Путин тоже намерен смотреть матч между сборными России и Испании, который пройдёт в рамках ЧМ-2018.
Спорт
Добавил: Алина Сегодня, 19:10