Сергей Бачин: Импортозамещение – лучшая стратегия развития России

Магистр управленческого учета

Органическое производство – будущее России, — Сергей Бачин

Оздоровление Волги

Спасем Тыгыдым!

Кавалер Ордена Александра Невского

Сергей Бачин – эффективный российский инвестор, топ-менеджер мирового уровня, первопроходец российского органического фермерства, инициатор создания Национального органического союза России. Деятельность этого неординарного предпринимателя помогла в сложный для России санкционный период развить сразу три отрасли – государственное строительство, органическое фермерство и туристический сектор. Сегодня Сергей Викторович – глава группы компаний «Агранта», гендиректор сочинской турбазы «Роза Хутор», управляющий турпроектами «Завидово» и «Ярославское взморье», руководитель агрохолдинга «АгриВолга», владелец торговой марки «Углече Поле».Уроженец небольшого городка Ковров Владимирской области, после окончания в 1987 году физфака МГУ, Бачин стал одним из перспективных молодых специалистов Академии Наук СССР. В 1992 году будущий инвестор и управленец отправился в США, получать квалификацию финансиста.«В лихие 90-е в Союзе царила полная разруха. Останавливались стратегические заводы военной и добывающей отраслей, обесценивались вклады Госбанка СССР, людям элементарно нечего было есть. Я понимал, что грядет неминуемая капитализация общества и страны в целом. Не менее отчетливо я осознавал и то, что мои знания, полученные в советской системе образования, не смогут помочь стране преодолеть этот сложный период. Поэтому я принял непростое решение – отправиться за океан, в США. Туда, где смогу набраться опыта административной работы у ведущих мировых специалистов», – вспоминает Бачин.В Америке Бачин успешно прошел курс Хардфордского университета по направлению «Мастер делового администрирования». После защиты курса, молодому специалисту выдали международные сертификаты соответствия CPA и CMA – «подтвержденный бухгалтер высшего уровня» и «специалист управленческого учета».Подготовка в одном из сильнейших вузов Америки помогла Бачину стать востребованным специалистом в крупнейших российских компаниях строительного и финансового сегмента. Работа в «Онэксим-Банке», строительной группе «Интеррос», дочерней девелоп-компании «Открытые инвестиции» – в ранге топ-менеджера Бачин справлялся с самыми сложными обязанностями. С 2009 года Бачин – гендиректор турбазы «Роза Хутор», глава совета попечителей Павловской гимназии. С 2012 года – руководитель группы компаний «Агранта».Шесть лет назад представители национального потребительского союза «Росконтроль» инициировали всероссийскую акцию, направленную на выявление контрафактной и низкокачественной продукции в сфере производства мягких и твердых сыров. С этой целью представители собрали для исследования образцы сырной продукции, реализуемой в различных регионах России. Результаты акции оказались шокирующими: более 50% из отобранных образцов профильные специалисты назвали «неким продуктом, который ни в коей мере не может именоваться сыром».Одним из шагов по насыщению российского рынка вкусной и натуральной кисломолочной продукцией стало создание Бачиным Ярославского сырного кластера. В рамках проведения Петербургского экономического форума 2018, предприниматель подписал меморандум с главой Ярославского края Дмитрием Мироновым по объединению сыроваренных мощностей региона в единое хозяйство.«Уверен, создание сыродельческого кластера станет фактором, способствующим вытеснению контрафактной сырной продукции не только с рынков Ярославского края, но и всей России. Благодаря объединению, мы сможем нарастить выпуск и реализацию вкусной и натуральной сырной продукции до 8 тыс. тонн ежегодно. Чтобы выйти на такие показатели, понадобится 5–7 лет», – сказал Бачин по результатам подписания соглашения.«На этапе становления, в Ярославский кластер зайдут 10 из 20 сыродельческих предприятий региона. Холдинг «АгриВолга» Сергея Викторовича Бачина выступит ведущим предприятием кластера», – отметил Дмитрий Миронов.«Наш холдинг выкупил два уникальных сыроваренных предприятия – Угличский и Даниловский сырзаводы. Чтобы увеличить мощности производств, думаем инвестировать в предприятия около 1,5 млрд рублей. Мы восстановим производство легендарных марок ярославских сыров – «Угличского», «Пошехонского», «Ярославского», «Голландского», – добавил предприниматель.Сырный кластер – далеко не первый масштабный сельхозпроект Бачина. В 2007 году бизнесмен приобрел 40 тыс. гектаров ярославских земель, на которых сформировал и объединил в единый органический анклав 15 фермерских хозяйств. По задумке предпринимателя, фермерские подразделения должны были развиваться по инновационной – органической модели выращивания растений и животных.«Органическое производство – прекрасная альтернатива достаточно устаревшей – индустриальной модели сельского хозяйства. Мало сказать, что органическое хозяйство предполагает отказ от химических удобрений. Настоящий фермер-органик искренне любит природу и ее обитателей. Он никогда не станет травить почву химическими добавками, засорять окружающую среду отходами производства, кормить коров стимуляторами роста и пытаться достигать рекордных удоев любой ценой. Органика – это гармония на всех этапах фермерской деятельности, начиная от счастливого быта животных и заканчивая отказом от использования в своих изделиях пищевых красителей и ароматизаторов. Как следствие, органические продукты получаются необыкновенно вкусными, ароматными и полезными. Уверен, за органикой – будущее фермерской России!» – сказал Бачин.Помимо органического производства, Сергей Бачин активно занимается девелоперскими и туристическими проектами. Вклад бизнесмена в развитие российской туристической и строительной отраслей переоценить трудно. Еще в период работы президентом фирмы «ПрофЭстейт» – дочернего предприятия потанинского гиганта «Интеррос-Девелопмент», Бачин курировал масштабные девелоперские концепты – возведение в Московской области ультрасовременного коттеджного городка Павлово и строительство сочинской турбазы «Роза Хутор». К слову, обустройство городка в Павлово стало толчком к открытию Павловской гимназии – уникального учебного заведения по воспитанию будущей молодой элиты России.Сегодня под кураторством Бачина реализуется проект по комплексному развитию туризма в Тверской и Ярославской областях. Идея проекта заключается в объединении усилий госслужб и предпринимательского сообщества для скорейшего развития туристической отрасли регионов. Так, в задачи предпринимателей входит возведение туристических объектов на всем побережье Волги. Зона ответственности государства – полное финансирование проектов по созданию инфраструктуры в местах расположения баз отдыха.Группа компаний «Агранта» под руководством Бачина занимается четырьмя крупными проектами. Среди них:• Открытие и развитие новых туристических направлений на Кавказе – обустройство горных маршрутов и площадок на водных каскадах Адлерского района, открытие на территории базы «Роза Хутор» Детской Горной Академии.• Возведение на побережье Рыбинского водохранилища гостиничного комплекса «Ярославское взморье». Сергей Бачин утверждает: туристические объекты Ярославского края сегодня ни в чем не проигрывают престижным базам Черноморского побережья.• Развитие волжского курортного комплекса «Завидово». Объем средств, инвестированных ГК «Агранта» в турзону «Звидово», преодолел планку в 10 млрд рублей. В том числе, запущен в работу гостинично-развлекательный комплекс Radisson Resort Zavidovo, открыт парусный детский лицей, обустроена профессиональная площадка для гольфа, работает спортивно-развлекательная зона «Акватория Лета Завидово», оборудовано побережье двух бухт для безопасного приема трех сотен яхт и маломерных моторных судов.• Содействие в работе туркластера «Волжское море» – объединения туристических территорий «Завидово» и муниципальных земель Тверской области. Предприниматель отмечает, что концепт «Волжское море» может вырасти до проекта национального уровня.По убежденному мнению Бачина, волжская водная артерия играет громадную роль в развитии всей туристической отрасли России. В прошлом году состоялся гражданский форум «Реки России», выступая на котором бизнесмен призвал инвесторов и представителей муниципальных госадминистраций сосредоточиться на экологических проблемах артерии.«Сохранение природных красот Волги для будущих поколений должно стать первоочередной задачей для всех нас – жителей региона, бизнесменов, представителей власти. Только объединив усилия бизнеса, региональных и федеральных властей, мы сможем справиться с этой нелегкой задачей. Силами активистов, мы должны создать детальный план по оздоровлению всего волжского бассейна», – сказал на встрече Бачин.В «Ярославском взморье» произошло интересное событие. На земли курорта в один прекрасный день переехала… целая ярославская усадьба! Со старинными амбарами, музеем, предметами старины и семьей из пяти человек.Дело было так. Однажды семья успешных юристов из Вологды – Александр и Олеся Мазалецкие-Дегтяревы – решила круто изменить свою жизнь, поменяв городскую обеспеченность на тихий уют деревенской глубинки. Александр и Олеся продали две своих квартиры, автотранспорт, и с тремя детьми смело переехали в один из живописных районов Молого-Шекснинской низины, в Пошехонье. Новоявленные помещики-энтузиасты решили организовать и развить в Пошехонье этнический тур-проект «Тыгыдым», ориентированный на сохранение и преумножение старинных традиций Ярославского края. Буквально в голой степи они возвели настоящую ярославскую усадьбу XVIII-XIX века, с хлебными амбарами, старинными экспонатами, красивым деревянным убранством.Когда стройка подходила к концу, выяснилось, что в кадастровых документах, оформленных на земельный участок усадьбы, чиновники допустили ошибку. Мало того, что семейное дело оказалось под угрозой закрытия – усадьбе грозил снос, семья оказалась на грани банкротства. Однако молодые люди не опустили рук и кинули клич в социальных сетях: «Пожалуйста, кто может, приютите старинную ярославскую усадьбу Тыгыдым!»О проблемах «Тыгыдыма» Сергей Бачин узнал из интернета и тут же предложил помощь. Глава «Завидово» и «Ярославского взморья» выделил под проект четыре гектара земель Рыбинского водохранилища, принадлежащих «Взморью». Пока продолжался процесс «переезда» построек и амбаров усадьбы, молодая семья жила в благоустроенном коттедже курортной базы. «Мы с мужем и подумать не могли, что сегодня есть такие люди, как Сергей Викторович», – поделилась впечатлениями от чудесного спасения «Тыгыдыма» Олеся Дегтярева.«Есть такое понятие – социальная ответственность бизнеса. Это не принудиловка или общественная нагрузка. Инвестиции души, порыв сердца», – скромно отвечает на это Бачин.Заслуги Сергея Бачина перед Отечеством отмечены множеством почетных грамот и государственных наград. Известно, что за вклад в развитие российской строительной отрасли Бачину вручен Нагрудный знак «Почетный строитель». За поддержку ревизионных мероприятий на олимпийских объектах Сочи, бизнесмен удостоен Благодарственной грамоты Правительства РФ. За участие в строительстве сочинских объектов, предназначенных для проведения XXII Зимней Олимпиады, Бачин получил Памятную медаль. Также Сергей Бачин возглавляет Попечительский совет «Павловской гимназии» (Павлово-2).Весной 2013 года митрополит Коломенский и Крутицкий Ювеналий торжественно освятил в Московской области Храм преподобного Сергия Радонежского. Владыка подчеркнул, что возведение храма в Веледникове состоялось благодаря всемерной поддержке лично Сергея Бачина. Митрополит поблагодарил предпринимателя за участие в возведении святыни и наградил Бачина Орденом святого князя Даниила Московского.Кроме того, Бачин – кавалер еще одной значимой государственной награды – Ордена Александра Невского. Знак отличия вручен предпринимателю за высокие личные достижения в социокультурной деятельности и особые заслуги перед Отечеством в области государственного строительства.