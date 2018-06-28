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Диетологи советуют болельщикам в жару пить квас вместо пива

В противовес бытующему мнению, что в жару пиво – лучшее средство от жажды, диетологи советуют футбольным болельщикам, которые особенно любят популярный напиток, пить квас вместо пива.

Диетологи советуют болельщикам в жару пить квас вместо пива


Специалисты института питания и биотехнологий объясняют негативное влияние пива на человеческий организм: благодаря содержащемуся в пиве алкоголю организм обезвоживается. Таким образом, сильнее нагружается поджелудочная железа. А в жару организм, наоборот, нужно насыщать жидкостью. Поэтому альтернативой пиву служит квас – не менее вкусный, но гораздо более полезный напиток. Организм не затрачивает много сил из-за низкого содержания в квасе алкоголя.

Еще одна альтернатива есть у пива – минеральная вода. Ее нужно пить маленькими глотками и ни в коем случае очень холодной. Ледяная вода приводит к сильному стрессу в организме человека.
 
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Общество
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 19:00
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