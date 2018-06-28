Диетологи советуют болельщикам в жару пить квас вместо пива

Специалисты института питания и биотехнологий объясняют негативное влияние пива на человеческий организм: благодаря содержащемуся в пиве алкоголю организм обезвоживается. Таким образом, сильнее нагружается поджелудочная железа. А в жару организм, наоборот, нужно насыщать жидкостью. Поэтому альтернативой пиву служит квас – не менее вкусный, но гораздо более полезный напиток. Организм не затрачивает много сил из-за низкого содержания в квасе алкоголя.Еще одна альтернатива есть у пива – минеральная вода. Ее нужно пить маленькими глотками и ни в коем случае очень холодной. Ледяная вода приводит к сильному стрессу в организме человека.