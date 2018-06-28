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Ольга Бузова уверена, что в Москве у ее ресторана BUZfood нет конкурентов

Популярный российский блогер Макс Брандт встретился с популярной ведущей телепроекта «Дом-2» Ольгой Бузовой в ее ресторане, чтобы задать несколько вопросов о заведении, а также его дальнейшем будущем.

Вначале диалога знаменитость сделала молодому человеку комплимент, отметив, что он задает ей умные вопросы, а после кратко рассказала о своем новом детище.

Ольга Бузова уверена, что в Москве у ее ресторана BUZfood нет конкурентов

По словам девушки, в BUZfood она вложила немало своей души, любви и творчества. Даже популярный салат «Цезарь», который подается в любой забегаловке, у нее особенный.

Позже в этом убедился и сам Брандт. Также он попробовал эксклюзивное блюдо от ресторана Оли и остался им доволен. Парень заявил, что ему понравился цыпленок, который ему подали.

Ольга Бузова уверена, что в Москве у ее ресторана BUZfood нет конкурентов

Помимо всего прочего блогер поинтересовался, планирует ли Бузова вводить в меню бургеры, и та ответила отрицательно. Она заявила, что популярные американские фаст-фуды подаются во всех ресторанах Москвы, а ее заведение уникально.

При этом теледива настолько была уверена в себе и своем BUZfood, что, не стесняясь прямым текстом говорила, что в столице у нее нет конкурентов. И эти словам произвели на Брандта впечатление.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:09
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