Ольга Бузова уверена, что в Москве у ее ресторана BUZfood нет конкурентов

Вначале диалога знаменитость сделала молодому человеку комплимент, отметив, что он задает ей умные вопросы, а после кратко рассказала о своем новом детище.По словам девушки, в BUZfood она вложила немало своей души, любви и творчества. Даже популярный салат «Цезарь», который подается в любой забегаловке, у нее особенный.Позже в этом убедился и сам Брандт. Также он попробовал эксклюзивное блюдо от ресторана Оли и остался им доволен. Парень заявил, что ему понравился цыпленок, который ему подали.Помимо всего прочего блогер поинтересовался, планирует ли Бузова вводить в меню бургеры, и та ответила отрицательно. Она заявила, что популярные американские фаст-фуды подаются во всех ресторанах Москвы, а ее заведение уникально.При этом теледива настолько была уверена в себе и своем BUZfood, что, не стесняясь прямым текстом говорила, что в столице у нее нет конкурентов. И эти словам произвели на Брандта впечатление.