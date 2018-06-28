Клубника, барбарис и земляника стали лидерами в списке летних ягод для похудения

Первая ягода быстро выведет из организма соли и жидкость, а также является отличной альтернативой сладостям. Во время разгрузочных дней можно употреблять до двух килограмм клубники при отсутствии противопоказаний, запивая ее водой или зеленым чаем. Кислый барбарис быстро сжигает жир, но его лучше использовать для приготовления напитков, а земляника помогает ускорить обмен веществ и защищает человека от анемии, имея в составе железо.Малину полезно употреблять диабетикам и полным особам, но еще стоит обратить внимание на ежевику, имеющую витамины, пектины и органические кислоты. Вишня тоже помогает в таком вопросе, снижая калорийность блюд, что также относится к смородине. Завершает перечень арбуз, имеющий минимум углеводов. Он быстро очищает организм от токсинов, и улучшает пищеварение.