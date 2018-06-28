Нани Брегвадзе рассказала скандальные подробности брака с Мерабом Мамаладзе

Нани рассказала скандальные подробности брака с Мерабом Мамаладзе. Брегвадзе поведала, что вышла замуж не по любви, а по желанию ее матери. Затем у пары родилась дочь Эка. Артистка ушла из шоу-биза, но позже поняла, что жить без сцены просто не может. Муж был против ее карьеры, а также постоянно ревновал супругу к поклонникам.Мужчина устраивал грузинской исполнительнице песен скандалы и запрещал ей гулять с друзьями. Тогда певица не выдержала и приняла решение уйти от Мераба, однако развод так и не состоялся, потому что мужчина сел в тюрьму. На данный момент Брегвадзе уделяет время своей дочке и маленьким внукам.