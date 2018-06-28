АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Страшные тайны экспедиции Джона Франклина: Обезумевшие от холода и голода участники поедали друг друга
EUR 73.60 USD 63.14
Курс валют на 28.06.2018

Нани Брегвадзе рассказала скандальные подробности брака с Мерабом Мамаладзе

Грузинская певица Нани Брегвадзе стала гостьей шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека». Артистка поведала, что ее заставили выйти замуж, а муж постоянно оскорблял и унижал ее.

Нани Брегвадзе рассказала скандальные подробности брака с Мерабом Мамаладзе


Нани рассказала скандальные подробности брака с Мерабом Мамаладзе. Брегвадзе поведала, что вышла замуж не по любви, а по желанию ее матери. Затем у пары родилась дочь Эка. Артистка ушла из шоу-биза, но позже поняла, что жить без сцены просто не может. Муж был против ее карьеры, а также постоянно ревновал супругу к поклонникам.

Нани Брегвадзе рассказала скандальные подробности брака с Мерабом Мамаладзе


Мужчина устраивал грузинской исполнительнице песен скандалы и запрещал ей гулять с друзьями. Тогда певица не выдержала и приняла решение уйти от Мераба, однако развод так и не состоялся, потому что мужчина сел в тюрьму. На данный момент Брегвадзе уделяет время своей дочке и маленьким внукам.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:21
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рыжий из "Иванушек" заявил об ответственности за
Алена Водонаева ищет репетитора английского языка
Новый образ Лизы Арзамасовой сделал ее похожей на
Микроробот может доставлять живые клетки к
Поклонники были в восторге от стильного образа
Немец попал в ДТП после внезапной атаки летающей
Курбан Омаров привел детей на самый «тухлый» матч
Квадрокоптеры усилят безопасность экспонатов и
Нейросеть научилась анализировать частички
Турецкий отель запретил туристке из России
Ученые: Дикие кошки питаются рептилиями и могут
УАЗ «Патриот» получил новую раздаточную коробку
На рынок выходит новая версия Skoda Kamiq
Названы претенденты на «Оскар-2019»
Двуногий робот научился ходить по камням
Ксения Бородина и Ольга Бузова снова проводят
В Италии к 2022 году правительство намерено войти
Новорожденной правнучке Елизаветы II придумали имя
Хизер Локлир вышла из тюрьмы и попала в больницу
Фанаты в восторге от снимка совсем юной Анастасии
Сын Джонни Деппа и Ваннесы Паради серьёзно болен
Пришельцы оставили для жителей Ростова загадочный
Из-за Чемпионата мира по футболу Ольга Бузова
Ученые: Способные дожить до 150-летия люди уже
Московский Кредитный банк добавил новые категории
Дария Астафьева страстно поцеловала двух девушек
Джанабаева рассказала как складываются отношения
В МЭР спрогнозировали замедление роста реальных
63-летняя жена Гогена Солнцева намерена сделать
Агентство Bloomberg опубликовало список
Просмотреть все новости