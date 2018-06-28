Mercedes-Benz Cars собирается расширять свой автозавод в ЮАР

Mercedes-Benz Cars планирует потрать 600 000 000 евро для расширения собственного автозавода на территории ЮАР. Планируют также запустить производство седанов класса С. Завод известной компании расположен в городе Ист-Лондон. Стоит отметить, что заявление касательно расширения поступило в рамках визита Сирила Рамапоса - президента ЮАР. Он отмечает, что это даст толчок для развития местных компаний. В свою очередь новые постройки займут площадь в 100 000 квадратных метров.На заводе в настоящее время осуществляют работу 3 300 сотрудников. В свою очередь расширение автозавода поможет его сделать более экологичным, позволив экономить до 25 процентов электроэнергии с расчетом для каждого транспортного средства.