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Mercedes-Benz Cars собирается расширять свой автозавод в ЮАР

Руководство компании Mercedes-Benz Cars планирует расширять в ЮАР свой автомобильный завод.

Mercedes-Benz Cars собирается расширять свой автозавод в ЮАР


Mercedes-Benz Cars планирует потрать 600 000 000 евро для расширения собственного автозавода на территории ЮАР. Планируют также запустить производство седанов класса С. Завод известной компании расположен в городе Ист-Лондон. Стоит отметить, что заявление касательно расширения поступило в рамках визита Сирила Рамапоса - президента ЮАР. Он отмечает, что это даст толчок для развития местных компаний. В свою очередь новые постройки займут площадь в 100 000 квадратных метров.

На заводе в настоящее время осуществляют работу 3 300 сотрудников. В свою очередь расширение автозавода поможет его сделать более экологичным, позволив экономить до 25 процентов электроэнергии с расчетом для каждого транспортного средства.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 18:30
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