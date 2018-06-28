Ученые: Постоянная усталость и отеки лица являются первыми симптомами неправильной работы почек

В первом случае они уменьшают выработку гормона эритропоэтина, необходимого для производства эритроцитов, которые тоже начинают уменьшаться. Человек начинает испытывать недостаток энергии, а задержка жидкости в организме отражается на внешнем виде утром. Кроме того, нужно обратить внимание на проблемы с мочеиспусканием, наличие крови в моче или ее затемнение.Токсины в почках вызывают неприятное дыхание и вкус металла во рту, но еще на теле может появиться сыпь. Сбой в работе органа становится виновником развития анемии, после чего у пациентов начинается одышка и головокружение из-за нехватки кислорода в клетках крови.