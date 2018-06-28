Ученые выяснили, люди каких профессий рискуют больше заболеть раком

Участники исследований разных полов не имели вредных привычек и не страдали хроническими заболеваниями. Но удалось установить, что раком груди бортпроводницы болеют чаще на 3,4% , чем женщины, работающие в других сферах. Причиной называют ионизирующее облучение на большой высоте, которому подвержены сотрудники авиакомпаний. На первом месте по онкозаболеваниям у авиаторов рак органов желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы, а также рак матки и молочной железы у женщин.Кроме облучения, на возможность заболеть онкологией влияют такие факторы как сбой в работе организма из-за непостоянного графика и смены часовых поясов. Чтобы противостоять риску, необходимо, как советуют специалисты, высыпаться в выходные дни, заниматься спортом и использовать защитный крем при полетах.