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В Подмосковной Балашихе мужчина назвал свою собаку Бузовой

В Подмосковной Балашихе мужчина завел себе собаку породы чихуахуа и решив не заморачиваться с ее именем, попросил своих коллег придумать ей его, показав им фото. В итоге большинство сошлось на том, что она очень похожа на ведущую телепроекта «Дом-2» Ольгу Бузову, а потому наградили ее фамилией звезды.

Сейчас маленькой Бузовой всего три месяца, однако она уже набирает популярность в социальных сетях, благодаря своему знаменитому имени.

В Подмосковной Балашихе мужчина назвал свою собаку Бузовой

Интересуются о ее успехах и назвавшие ее коллеги. Ежедневно, когда они встречают хозяина собаки, то спрашивают: «В каком углу Бузова нагадила сегодня?» и смеются.

Сам мужчина отмечает, что несмотря на сходство со знаменитостью, петь собака пока не хочет, хотя он прилагает к этому все усилия. По его словам, несмотря на то, что ее мама очень молчаливая, в будущем маленькая Бузова станет настоящей звездой и составит конкуренцию Оле.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 11:50
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