В Подмосковной Балашихе мужчина назвал свою собаку Бузовой

Сейчас маленькой Бузовой всего три месяца, однако она уже набирает популярность в социальных сетях, благодаря своему знаменитому имени.Интересуются о ее успехах и назвавшие ее коллеги. Ежедневно, когда они встречают хозяина собаки, то спрашивают: «В каком углу Бузова нагадила сегодня?» и смеются.Сам мужчина отмечает, что несмотря на сходство со знаменитостью, петь собака пока не хочет, хотя он прилагает к этому все усилия. По его словам, несмотря на то, что ее мама очень молчаливая, в будущем маленькая Бузова станет настоящей звездой и составит конкуренцию Оле.